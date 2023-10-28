Жертвы драмы: десять знаменитых актеров, ушедших из жизни слишком рано

Беспечность молодости, трагедии, болезни — судьба отняла у этих талантливых мужчин большое будущее в кино.

Каким бы знаменитым ты ни был, сколько денег ни зарабатывал, судьбу не обманешь… О чем, если не о злом роке можно подумать, вспоминая истории знаменитостей, умерших молодыми и на пике славы? История кино полна трагических эпизодов, актерский Олимп лишился многих звезд, и список продолжает пополняться. В материале 5-tv.ru собраны десять историй о безвременно ушедших российских и зарубежных актерах-мужчинах.

Антон Ельчин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Антон Ельчин родился в Ленинграде в 1989 году. Его семья эмигрировала в США, где парень добился больших высот, Голливуд скорбит по актеру по сей день. Еще в детстве Ельчину диагностировали муковисцидоз. Недуг значительно сокращает продолжительность жизни, но артист умер не из-за него. 19 июня 2016 года он выезжал из своего дома в долине Сан-Фернандо и вспомнил, что забыл сумку. Вышел из машины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль «догнал» идущего к дому Ельчина и придавил его к кирпичной колонне, смерть наступила в результате асфиксии. Ельчину было 27 лет.

Брюс и Брендон Ли

www.globallookpress.com / Concord Productions Inc. / KPA

Легендарный актер и мастер единоборство и его сын скончались внезапно примерно в одном возрасте. Брюсу Ли было 32 года, Брендану 28. Последним фильмом старшего Ли стал «Игра со смертью». По официальной версии, 20 июля 1973 года в период работы над картиной он выпил таблетку, чтобы избавиться от сильной головной боли. Содержащиеся в лекарстве вещества вызвали у актера отек мозга.

Брендон пошел по стопам отца, стал артистом. Он скончался в результате несчастного случая на съемочной площадке фильма «Ворон». Позже ленту досняли, ее посвятили Ли и его жене Элизе, она собрала внушительную кассу и обрела статус культовой. По сюжету в героя Брендона должны выстрелить и убить, коллега Майкл Масси был уверен, что в пистолете холостые патроны. Но заглушка слетела, и пуля пронзила Ли и застряла в позвоночнике, он умер в больнице. Похоронен рядом с папой в Сиэтле.

Хит Леджер

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Последней ролью австралийца Хита Леджера стала роль Джокера в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана, за этот фильм актеру дали премию «Оскар» посмертно. 22 января 2008 года тело артиста было найдено в его нью-йоркской квартире. По результатам экспертизы было сделано заключение — Леджер умер из-за передозировки снотворными, болеутоляющими и антидепрессантами, ему было 28 лет. Актера кремировали, прах был захоронен на родине в Австралии.

Ривер Феникс

www.globallookpress.com / KPA

Старший брат оскароносного актера Хоакина Феникса Ривер был настоящей голливудской звездой уже в 19 лет. Именно в этом возрасте его впервые номинировали на «Оскар», фильмы с его участием стали культовыми. Среди них «На холостом ходу» и «Мой личный штат Айдахо», «Останься со мной». На 24-м году жизни артист скончался от передозировки наркотиками у входа в бар, которым владел Джонни Депп. Хоакин Феникс назвал своего первенца в честь покойного брата.

Джеймс Дин

Кадр из к/ф «Бунтарь без причины», реж. Николас Рэй, 1955 г.

Образ Джеймса Дина разбил миллионы женских сердец в свое время, до сих пор ему подражают, им вдохновляются поклонники, режиссеры и артисты. Актер стал настоящей иконой, символом эпохи, воплощением своего героя из ленты «Бунтарь без причины». Его погубила любовь к гонкам. В 1955 году 24-летний Дин с механиком Рольфом Вютерихом выехали на спортивном автомобиле Porsche 550 Spyder в Салинас для участия в очередном соревновании. По пути произошла авария, лобовое столкновение, актер получил множество переломов и умер в больнице. Десятки музыкантов посвятили Дину песни, о нем сняты документальные ленты, авария, в которой он погиб, была детально воспроизведена в эротическом триллере Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа».

Сергей Бодров

Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.

Сын режиссера Сергея Бодрова, его тезка, наиболее известный по роли Данилы Багрова в дилогии «Брат» Алексея Балабанова, погиб в 30 лет. Он успел сняться в ряде киноработ, поработать телеведущим, создать собственный фильм «Сестры», обрести всенародную любовь. В 2002 году артист отправился на съемки ленты «Связной» в Кармадонское ущелье. 20 сентября сошел ледник Колка, похоронивший заживо всю команду. Тела так и не были найдены, все считаются пропавшими без вести. Этой весной стало известно, что дочь Бодрова стала мамой, внучке актера дали имя Любовь.

Владислав Галкин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Владислава Галкина знают и любят в России за сериалы «Дальнобойщики» и «Диверсант», фильмы «Абориген» и «В августе 44-го». В феврале 2010 года актер был найден мертвым в собственной квартире. Сутки семья не могла дозвониться до Галкина, отец Борис Галкин забеспокоился и отправил друзей сына к нему домой. Дверь открыть не удалось, на место вызвали спасателей, дверь вскрыли… И обнаружили тело. По результатам экспертизы, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность, Борис Галкин не раз заявлял, что предполагает убийство. Актер похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы Троекуровского кладбища, Москва.

Алексей Янин

www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

Алексей Янин умер в 40 лет в 2023-м — изменившимся до неузнаваемости глубоким инвалидом после инсульта. С последствиями удара семья артиста боролась с 2015 года, однако реабилитация оказалась безуспешной. Жена знаменитости Дарья осталась одна с маленьким сыном, со временем забота об Алексее легла на плечи его родителей, супруга зарабатывала деньги на лечение и нужды сына. В начале сентября сеть наводнили фейковые новости о смерти Янина, слухи опровергла жена, но вскоре он действительно скончался в больнице.

Александр Дедюшко

Матыцин Валерий / ТАСС

Александр Дедюшко — красивый, спортивный мужчина, звезда 90-х и нулевых, брутальный герой боевиков, мечтал о драме или комедии. Став заложником образа, он хотел попробовать себя в новых ролях. Его жизнь оборвалась в 2007-м, артисту было 45 лет. Вместе с женой и восьмилетним сыном он ехал по трассе Москва — Уфа на своем автомобиле Toyota Picnic. Возможно, уснул за рулем. Машина выехала на встречную полосу через двойную сплошную линию и врезался в фуру Scania, грузовик полностью подмял легковушку под себя. Вся семья погибла мгновенно, у них общая могила на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести случаях трагической гибели на съемочной площадке.