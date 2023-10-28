Роковая любовь Ихтиандра: как изменилась звезда «Человека-амфибии» Вертинская

Второй фильм в творческой биографии тогда еще 16-летней актрисы сделал ее секс-символом советского кино.

В 1961 году народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская сыграла свои первые роли в кино. Это были «Алые паруса» режиссера Александра Птушко и «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского. Героини Ассоль и Гуттиэре мгновенно сделали синеглазую актрису секс-символом советского кино. А девушке притом было всего 16 лет! В декабре Вертинской исполнится 79.

Роль красавицы Гуттиэре в картине «Человек амфибия» принесла артистке невероятный успех. Экранная пара Вертинской и Владимира Коренева влюбила в себя более 65 миллионов зрителей! В 1962 году на международном фестивале фантастического кино в Италии фильм получил главный приз. Как рассказывал режиссер Владимир Чеботарев, исполнителей Гуттиэре и Ихтиандра разыскивали по всему Союзу, задача была непростая. Ассистентам получили найти девушку с глазами цвета неба и парня с глазами цвета моря. Очевидно, с задачей они справились.

Коренев ушел из жизни в 2021 году, ему было 80 лет. Он снимался в кино вплоть до 2015 года, последней работой стала картина «Орлова и Александров». Всего в карьере артиста более 50 работ. Он также служил в драмтеатре имени Станиславского и в течение десяти лет руководил кафедрой актерского мастерства на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Вертинская родилась в семье поэта, исполнителя песен и актера Александра Вертинского, ее мать Лидия Циргвава была художницей и киноактрисой. Анастасия росла со старшей сестрой Марианной. Девочек с детства приучали к прекрасному, знакомили с музыкой, литературой, изобразительным искусством, иностранными языками. Режиссер «Алых парусов» сначала не оценил красоты Анастасии на пробах, но позже, посмотрев на фотоснимки, утвердил. Так начался путь к всесоюзной славе.

Анастасия Вертинская изменилась до неузнаваемости после пластики. Сергей Карпухин / ТАСС

Уже через год Вертинскую приняли в труппу Московского театра имени Пушкина, несмотря на отсутствие актерского образования, позже она поступила в Щукинское училище, пришла на курс уже звездой. Позже артистка играла в «Современнике» и МХАТе. В 1966-м она вышла замуж за 20-летнего Никиту Михалкова, у пары уже был полуторагодовалый сын Степан. У Вертинской были отношения с певцом Александром Градским и режиссером Олегом Ефремовым. Она никогда не ассоциировала себя с той же Ассоль, брак считала сковывающим фактором на творческом пути.

В нулевых артистка практически перестала играть на сцене и сниматься. В 1991 году она создала и возглавила Благотворительный фонд русских актеров, второй важной миссией стало восстановление песенного наследия отца. С годами неземная красота звезды не меркла, однако однажды она решилась на пластику. Внешность Вертинской сильно изменилась, за что она не раз подвергалась жесткой критике. Сейчас знаменитость называют затворницей. Свое время она проводит с обожаемыми внуками. Журналистам она говорила, что не чувствует себя одинокой — она свободна, но настоящее счастье приносит именно общение с семьей.

Ранее, писал 5-tv.ru, известный пластический хирург раскрыл все операции певицы Лолиты Милявской.