Замена Тindеr найдена? Илон Маск планирует превратить соцсеть Х в сайт знакомств

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Business Insider: Илон Маск хочет превратить соцсеть Х в сайт знакомств

Замена Тindеr найдена? Илон Маск планирует превратить соцсеть Х в сайт знакомств

Фото: dpa/picture-alliance / ТАСС

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Масштабное обновление планируется на следующий год.

Американский миллиардер Илон Маск, владеющий соцсетью X (прежнее название Twitter), планирует сделать из нее сайт знакомств и даже цифровой банк. Об этом сообщает Business Insider.

В материале уточняется, что 26 октября в формате видеоконференции в Х прошло собрание с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. Бизнесмен заявил, что X в следующем году «станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком». Однако каким образом он хочет это сделать, пока неясно.

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Прежде это же издание сообщало о планах Маска заблокировать X на территории Евросоюза из-за нового закона о цифровых услугах.

До этого 5-tv.ru рассказывал, что VK Education открывает набор в лабораторию DreamLab для школьников.

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