Какие регионы России отказались от Хэллоуина и почему?

В ряде регионов России в 2023 году вместо празднования Хэллоуина решили отметить Тыквенный Спас. Удивительно, но произошло это не просто так.

Что такое Хэллоуин

Ежегодно в конце октября люди со всего мира отмечают Хэллоуин, напоминает URA.RU. Его начало уходит далеко в историю.

С приходом в Европу христианства языческие праздники потеснили. А потом даже стали заменять новыми — христианскими. Повод для веселья оставался, однако смысл кардинальным образом менялся.

В VIII веке римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых. А 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски это звучало как All Hallows Even, что впоследствии сократилось до лаконичного Halloween.

Где в России отказались от празднования Хэллоуина

История о Тыквенном Спасе началась в ижевской школе № 16. Именно под этим названием руководство решило провести необычный праздник для учеников в конце октября. Школьникам предложили нарядиться в костюмы «оранжевой, черной, красной» цветовой гаммы. Но «маскарадные костюмы нечистой силы» носить запретили, как и грим.

Вместо Хэллоуина Тыквенный Спас решили отметить в Тюмени, Красноярском государственном педагогическом университете и еще ряде регионов.

Такое же решение приняли в селе Большая Качка Елабужского района Татарстана, однако вскоре отказались от такой идеи — по словам организаторов, название нового праздника «некорректно по отношению к верующим».