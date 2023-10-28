Больше никакого оружия Украине: Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Минобороны Словакии: Братислава пересмотрит оборонный договор с США

Больше никакого оружия Украине: Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer

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О соответствующем решении уже поставили в известность американского посла в Братиславе.

Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк, отметив, что уже поставил в известность американского посла в Братиславе.

«Мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов на Украину. Оборонный договор (с США. — Прим. ред.) также необходимо пересмотреть», — написал Калиняк в соцсети.

Словацкий лидер Зузана Чапутова в начале октября выступила против предоставления нового пакета военной помощи Киеву, заявив, что у страны есть «проблемы поважнее, чем поддержка чужой армии». Заявление Чапутовой прозвучало на фоне победы партии бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на парламентских выборах.

Позднее сам Фицо, уже в должности премьер-министра Словакии, официально заявил, что правительство страны прекращает дальнейшую военную помощь Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, почему решение Словакии не оказывать Киеву военную помощь не повлияет существенно на западную поддержку Украины.

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