«Фамилия ничего не говорит»: кто из детей звезд служил в армии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Сыновья Пореченкова, Клявера и внук Шукшина отслужили в армии

«Фамилия ничего не говорит»: кто из детей звезд служил в армии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Среди золотой молодежи есть сознательные парни, которые отдали долг Родине.

Считается, что дети знаменитостей поголовно уклоняются от службы в армии, ведь у их родителей достаточно связей и денег для того, чтобы оставить свое чадо на гражданке. Однако среди золотой молодежи, есть сознательные парни, которые в свое время, не испугавшись трудностей воинской службы, отдали долг Родине.

Старший внебрачный сын Михаила Пореченкова Владимир проходил воинскую службу в эстонских ракетных войсках. Дело в том, что до призыва парень был прописан у мамы в Таллине. Когда Владимира призвали, ему предложили идти во флот, но он отказался, поскольку до этого успел несколько лет отучиться в Государственной морской академии в Петербурге и понял, что ему нравится смотреть на море, но лишь с берега.

В декабре 2019 года ушел в армию 18-летний сын экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера Тимофей. Притом парень сам изъявил желание служить.

«Пап, я пойду в армию — так хочу. А пока не готов принять решение, чем буду заниматься дальше», — сообщил Тимофей знаменитому отцу.

Поскольку Клявер-младший чемпион мира по тхеквондо, его определили в спортроту под Санкт-Петербургом. За год службы он получил еще один титул — чемпион России по тхеквондо и в конце 2020 года демобилизовался.

Внук Василия Шукшина и его полный тезка Василий Шукшин в 2014 году после учебы был определен в воинскую часть города Коврова Владимирской области. Сначала молодой человек готовился в мотострелки, но потом из-за болезни был переведен в санроту.

Василию так понравилось в армии, что сначала он даже подумывал продолжить службу по контракту, но потом все же решил, что нужно получить высшее образование и в 2015 году демобилизовался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало со звездой «Большой перемены».

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