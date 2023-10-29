Рискуете угодить в ловушку: какие уловки с ИИ могут привести к полной блокировке карты

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Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Снятие крупных сумм с банковской карты может привести к ее блокировке

Рискуете угодить в ловушку: какие уловки с ИИ могут привести к полной блокировке карты

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Эксперименты с финансовыми рискуют обернуться для потребителя серьезной угрозой средствам. Как обезопасить свои деньги и на какие уловки не стоит идти?

Технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента, если тот совершает ряд действий с картой. С соответствующим предупреждением в беседе с агентством «Прайм» выступил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Только за последнее время банковская система была усовершенствована настолько, что теперь искусственному интеллекту доверяют обработку не самых простых операций. Но из-за несовершенств системы велик риск, что одна из транзакций (а за ней и все последующие шаги) будут пресечены. Регулярное снятие крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены, вызывает у ИИ подозрения. Велик риск, что в таком случае платеж задержат до выяснения обстоятельств.

«После проверки информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка», — объяснил Магомедов.

Важно помнить также и о том, что искусственный интеллект быстро считывает и распознает признаки нетипичной для каждого конкретного клиента банковской операции. В случае, если та или иная процедура покажется роботу нетривиальной, транзакция будет остановлена на неопределенный срок.

В довершение Магомедов предупредил: искусственный интеллект способен определять близость получателя перевода к отправителю.  В таком случае вероятность успешной операции члену семьи или коллеге выше, чем незнакомцу или случайному знакомому в случае форс-мажора. 

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