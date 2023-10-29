«Стыдно!» — Агата Муцениеце рассказала о неприличной привычке из прошлого

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Алина Крылова
Алина Крылова 54 0

Агата Муцениеце экономит деньги, забирая бесплатные шампуни из номеров отеля

«Стыдно!» — Агата Муцениеце рассказала о неприличной привычке из прошлого

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Бывшая супруга Павла Прилучного сравнила себя с одним из главных героев сериала «Друзья», а заодно покаялась в прегрешении.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце получила второе дыхание. Актрису стали чаще звать на съемки, а главным своим достижением знаменитость все еще продолжает считать участие в эротическом спектакле «Абсолютно другая нага» в кабаре-театре минувшей весной.

Всего за несколько выступлений, стоимость которых исчисляется миллионами, Муцениеце сумела неплохо заработать, а деньги направила на ремонт дачи недалеко от Москвы. Впрочем, даже спустя годы актриса так и не смогла избавиться от неприличной привычки, от которой у солидных людей волосы встали бы дыбом. В откровенным признанием мать двоих детей вышла в личном микроблоге.

«Я должна признаться, что всегда забираю с собой все эти бесплатные шампуни и кремы для тела. Не знаю, наверное, это издержки того, что когда-то я была не очень обеспеченным человеком», — созналась она.

Чаще всего, помимо предметов личной гигиены и пузырьков с чудо-средствами под горячую руку Муцениеце попадаются и зубные щетки. Ими ведущая также не гнушается и прекращать «коллекционирование», похоже, не планирует.

«За номер заплатили? Заплатили. Значит, щетка и косметика входят в стоимость. В общем, я как Росс из „Друзей“, который собирал везде все эти баночки и скляночки. Стыдно? Стыдно, но что поделать», — заверила она.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему может привести конфликт Прилучного и Муцениеце.

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