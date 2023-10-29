«Повысить уровень доходности»: десять регионов РФ получат особые выплаты от Минфина
Депутат Исаев: десять регионов России получат допподдержку от Минфина
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Псковская области получит денежную помощь от Министерства финансов. Кто еще попал в этот список?
Регионы, которые оказались в списке с самым низким бюджетным отсечением, будут отдельно работать с Министерством финансов России в 2024 году, чтобы исправить эту ситуацию. Также они получат средства на повышения их доходности. Об этом сообщил депутат Государственной думы и заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев информационному агентству URA.RU.
«Мы определили десять регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности», — сказал политик.
Депутат также назвал те самые десять регионов. В них вошли: Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Республика Алтай, Алтайский край, Псковская области и Адыгея. Исаев подчеркнул, что политика поддержки регионов будет продолжаться.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут ограничить отток капитала через дружественные страны.
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?