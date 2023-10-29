Украина мечтает, чтобы к власти в Грузии пришел Саакашвили

Украина хотела бы, чтобы грузинские власти обострили отношения с Россией.

Председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе в эфире телеканала Imedi заявил, что украинские власти желают, чтобы в Грузии сменился лидер. Киеву во главе Грузии нужен опозиционный политик, похожий на Михаила Саакашвили.

«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес», — заметил Сарджвеладзе.

Он также заявил, что такой лидер нужен Киеву для того, чтобы внести разлад в отношения Грузии с Россией, а то и вовсе довести их до конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что на данный момент у России и Грузии достаточно ровные отношения. В рамках добрососедских отношений у них гораздо больше экономических выгод, чем вне этих рамок.

Со стороны киевского режима не прекращаются попытки втянуть Грузию в конфликт на Украине. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге. Гарибашвили заявил о множестве провокаций, которые не прекращаются и сейчас. В частности, считает глава грузинского правительства, именно с этой целью в страну был послан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого заключили в тюрьму.

Ранее 5-tv.ru писал, почему «Национальное движение» Саакашвили в Грузии объявили «партией измены».