Кто невеста? Актер Антон Батырев женился в четвертый раз

Летом 2023 года стало известно о помолвке пары.

Минувшим летом возлюбленная актера Антона Батырева Анна поделилась радостной новостью — избранник сделал ей предложение. А на днях стало известно, что пара зарегистрировала брак. Об этом пишет StarHit.ru.

Звезда сериала «Пятницкий» Антон Батырев и Анна Савельева прожили вместе три года, прежде чем звезда кино решился сделать своей избраннице предложение руки и сердца.

Отмечается, что новость о состоявшемся бракосочетании изданию подтвердил источник, близкий к семье артиста. Для него этот брак станет четвертым — до этого он, в частности, был женат на коллеге по цеху Евгении Лозе.

Батырев, говоря о нынешней супруге, отмечал, что встретил хорошего человека. Она его понимает, не конфликтует и всегда находится на его стороне.

Ранее 5-tv.ru писал, что по всей России могут разрешить жениться и разводиться в МФЦ.

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