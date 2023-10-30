Маразм крепчает: кандидату в мэры Кишинева Караман запретили выступить на русском

В случае нарушения ей пообещали отключить микрофон. Как это объяснили организаторы?

Кандидату в мэры Кишинева Диане Караман запретили выступать на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал агентства Sputnik Молдова.

В видеообращении Караман рассказала, что ей не дали выступить на дебатах лишь потому, что она говорит на русском языке. По ее мнению, происходящее нельзя назвать законным.

«К вниманию международных миссий и граждан Молдавии! На общественном телеканале и радио меня, как кандидата в генеральные примары (мэр) муниципия Кишинева, лишили права высказать свою позицию в отношении нашего видения развития столицы только потому, что я говорила на русском языке», — заявила Караман.

Так, ведущая эфира попросила ее говорить на румынском языке, в ином случае ей отключат микрофон. Однако Караман продолжила выступать на русском, из-за чего в итоге ее все же лишили права выступать вообще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский пообещал признать молдавский язык несуществующим.