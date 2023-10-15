Этого потребовали от главы киевского режима в Румынии. Но зачем?

На фоне всех этих определяющих новый мир перемен и конфликтов все страннее ведет себя президент Украины Владимир Зеленский. То что он скачет сайгаком по Европе — это полбеды, но что он при этом говорит… В Румынии он, например, пообещал признать молдавский язык несуществующим. Этого потребовали от него в Румынии.

А Зеленский и брякнул: «Нет проблем». Он готов и Молдавию признать частью Румынии, чего мелочится. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Украина сейчас пытается организовать экспорт через Румынию. Почему бы не уважить партнеров?

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Зеленский вообще безотказный: когда просят спонсоры ввести частную собственность на землю — не проблема. Поддержать ЛГБТ — пожалуйста! Есть даже отдельные подразделения ВСУ с единорогами на шевронах. Легализация каннабиса — легко! Дело нужное. Если его попросят, он, вероятно, не задумываясь признает, что земля плоская, инопланетяне регулярно прилетают. А все о чем рассказывали в «Секретных материалах» — правда. Ведь Дэвид Духовны почти украинец, у него дедушка из Бердичева. Лишь бы дали денег и оружие.

А тут подумаешь, лингвистика. Лишь что само название «молдавский язык» в текстах появляется в XV веке, а «румынский язык» лишь в XVII. И оба использовали кириллицу. Так что исторически верно было бы сказать, что Румынский — диалект Молдавского. Спор не столько лингвистический, сколько политический.

Само название Молдова — славянское, а Румыния — отсылка к древнему римскому Евросоюзу. Нынешние власти Молдавии беззастенчиво тянут страну в ЕС, но в составе Румынии. И официально признали государственным язык именно румынский. Но это их внутренний спор, а вот если Зеленский признает молдавский несуществующим, к нему возникнет другой логичный вопрос. А украинский язык — самостоятельный или диалект русского?