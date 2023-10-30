Около 20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 91 0

Минздрав: из-за беспорядков в Махачкале пострадали полицейские и гражданские

Около 20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Лечением заняты медики республиканских стационаров.

Около 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. В данный момент их активно лечат медики стационаров республики Дагестан. Об этом сообщает местный Минздрав в своем Telegram-канале.

«Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно», — опубликовано в заметке.

Среди пострадавших есть как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Известно также, что в крайне тяжелом состоянии находятся два человека.

В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту.

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