«Беспредел!» — глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту
Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Сергей Меликов подчеркнул, что эта ситуация возмутительна.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы — это беспредел, а также серьезное нарушение всех законов. Выход толпы возмутителен, и эта история обязательна будет оценена правоохранительными органами. С таким заявлением выступил глава Дагестана Сергей Меликов в своем официальном Telegram-канале.
«Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона!.. Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов!», — сказано в сообщении.
В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.
Из-за беспорядков на аэродроме в Махачкале есть раненные. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале. Известно, что ранено несколько человек, но точное количество пока не уточняется. Всем пострадавшим своевременно оказывается медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры прорыва толпы.
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