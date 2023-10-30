«Беспредел!» — глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

«Беспредел!» — глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Сергей Меликов подчеркнул, что эта ситуация возмутительна.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы — это беспредел, а также серьезное нарушение всех законов. Выход толпы возмутителен, и эта история обязательна будет оценена правоохранительными органами. С таким заявлением выступил глава Дагестана Сергей Меликов в своем официальном Telegram-канале.

«Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона!.. Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов!», — сказано в сообщении.

В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

Из-за беспорядков на аэродроме в Махачкале есть раненные. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале. Известно, что ранено несколько человек, но точное количество пока не уточняется. Всем пострадавшим своевременно оказывается медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры прорыва толпы.

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