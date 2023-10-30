«Не по принуждению»: на Украине придумали новую схему мобилизации

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 175 0

На Украине запустят смарт-мобилизацию

«Не по принуждению»: на Украине придумали новую схему мобилизации

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak

Читайте нас в: Дзен Новости

За время мобилизации власти киевского режима что только не придумывали для пополнения рядов армии. Что на этот раз?

На Украине придумали новую схему мобилизации мужчин. Власти уже работают над пилотным проектом, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

«Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает [(специальность, на которой он готов служить. — Прим. ред.). Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», — рассказал украинский чиновник в интервью «РБК-Украина».

Федоров уточнил, что такой способ мобилизации может заработать в пилотном режиме уже через месяц-два. Среди доступных воинских специальностей, в том числе, будут операторы дронов, саперы и водители.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине почти иссяк мобилизационный ресурс, поэтому в ближайшее время киевский режим начнет призывать в ряды армии женщин.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:18
«Не герой, а трус»: Зеленскому указали на утрату статуса на Западе
13:15
Никто не забыт, ничто не забыто: останки четырех героев времен ВОВ захоронили в Ленобласти
13:06
«Эталон дружбы»: герои сериала «Друзья» тогда и сейчас
12:55
В Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале
12:35
«Получили известие»: мать похищенной в Газе немки сообщила печальные новости
12:29
В МВД России подведены итоги международного творческого конкурса «Щит и перо — 2023»

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
«Я их уже безумно люблю»: как JONY мотивируют его будущие дети
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео