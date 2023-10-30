«Не по принуждению»: на Украине придумали новую схему мобилизации

За время мобилизации власти киевского режима что только не придумывали для пополнения рядов армии. Что на этот раз?

На Украине придумали новую схему мобилизации мужчин. Власти уже работают над пилотным проектом, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

«Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает [(специальность, на которой он готов служить. — Прим. ред.). Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», — рассказал украинский чиновник в интервью «РБК-Украина».

Федоров уточнил, что такой способ мобилизации может заработать в пилотном режиме уже через месяц-два. Среди доступных воинских специальностей, в том числе, будут операторы дронов, саперы и водители.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине почти иссяк мобилизационный ресурс, поэтому в ближайшее время киевский режим начнет призывать в ряды армии женщин.