На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
Политолог Бредихин предрек массовую мобилизацию женщин на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru
Бедственное положение ВСУ становится все более очевидным.
На Украине почти иссяк мобилизационный ресурс, поэтому в ближайшее время киевский режим начнет призывать в ряды армии женщин. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.
Так он прокомментировал мнение бывшего американского дипломата Часа Фримана, который заявил, что Украина за время спецоперации потеряла две армии. А сейчас страна лишается третьей в попытках прорвать оборону армии России.
«Безусловно, когда американцы говорят о гибели двух армий, приближении гибели третьей, а потом еще и четвертой, мы понимаем, что будет мобилизация среди женщин. Причем мобилизация будет не только в кадровом плане, но и в психологическом. То есть будет демонстрация того, что Россия „убивает“ украинских женщин», — пояснил эксперт.
В дальнейшем, по мнению Бредихина, Киев начнет мобилизовать тех граждан, кто не подходит для военной службы вообще ни по каким категориям. При этом капитуляция Украины произойдет только после того, как у американцев будет понимание, что ее нужно «конкретно слить». Настанет это, по мнению политолога, еще достаточно нескоро — после президентских выборов в США.
Фриман в эфире YouТube-канала Dialogue works заявил, что за время спецоперации были уничтожены как минимум две украинские армии, а третья гибнет прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Вот-вот начнется наступление русских, уверен экс-дипломат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Украины заявили об увеличении числа женщин в ВСУ на 40% с 2021 года.
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