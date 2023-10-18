На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 094 0

Политолог Бредихин предрек массовую мобилизацию женщин на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Бедственное положение ВСУ становится все более очевидным.

На Украине почти иссяк мобилизационный ресурс, поэтому в ближайшее время киевский режим начнет призывать в ряды армии женщин. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

Так он прокомментировал мнение бывшего американского дипломата Часа Фримана, который заявил, что Украина за время спецоперации потеряла две армии. А сейчас страна лишается третьей в попытках прорвать оборону армии России.

«Безусловно, когда американцы говорят о гибели двух армий, приближении гибели третьей, а потом еще и четвертой, мы понимаем, что будет мобилизация среди женщин. Причем мобилизация будет не только в кадровом плане, но и в психологическом. То есть будет демонстрация того, что Россия „убивает“ украинских женщин», — пояснил эксперт.

В дальнейшем, по мнению Бредихина, Киев начнет мобилизовать тех граждан, кто не подходит для военной службы вообще ни по каким категориям. При этом капитуляция Украины произойдет только после того, как у американцев будет понимание, что ее нужно «конкретно слить». Настанет это, по мнению политолога, еще достаточно нескоро — после президентских выборов в США.

Фриман в эфире YouТube-канала Dialogue works заявил, что за время спецоперации были уничтожены как минимум две украинские армии, а третья гибнет прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Вот-вот начнется наступление русских, уверен экс-дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Украины заявили об увеличении числа женщин в ВСУ на 40% с 2021 года.

Тема:
Спецоперация
18 окт
Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
18 окт
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час
18 окт
Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
18 окт
Российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки
18 окт
Они боятся: США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS
18 окт
«Бороться сложно»: на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск
18 окт
Запад замалчивает: в США рассказали, что произошло с украинскими системами ПВО
18 окт
«Патовая ситуация»: как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи
18 окт
«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
18 окт
«Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
19:46
«Не играет роли»: почему Анисина закрыла глаза на измену Джигурды
19:37
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час
19:30
Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
19:14
«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
18:45
Умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»
«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России