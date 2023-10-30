«Не герой, а трус»: Зеленскому указали на утрату статуса на Западе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 361 0

Экс-разведчик США Риттер: Зеленского убьют либо заменят

«Не герой, а трус»: Зеленскому указали на утрату статуса на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Лидер киевского режима уже никому неинтересен. Ни как президент, ни как актер.

Президент Украины Владимир Зеленский по-настоящему не является лидером, он, скорее, — актер. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его мнению, ничего оригинального в образе Зеленского не было, несмотря на то, что для него был прописан конкретный сценарий. Тем временем западным странам он стал все больше надоедать.

«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», — резюмировал Риттер.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ ненавидят своего лидера Владимира Зеленского.

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