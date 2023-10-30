«Единственная фигура»: в Польше рассказали об отношении боевиков к Зеленскому
Польский писатель Твардох: боевики ВСУ ненавидят Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Почему лидер киевского режима не слышит требований своих же солдат?
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ненавидят своего лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.
Рассуждая об остановке в рядах армии Незалежной, он отметил, что «единственной фигурой в украинской политике», пользующейся популярностью, является генерал Валерий Залужный. Однако такого отношения к Зеленскому не наблюдается. И этому, по словам Твардоха, есть объяснение.
«Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде», — заявил он, отметив, что Украина не представляет, как можно восстановить границы 2014 года на фоне такого положения дел.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отправится на переговоры в Россию, только если США дадут ему такое указание.
- 30 окт
- «Безвыходных положений не бывает»: как бойцы ВС РФ чинят технику на передовой
- 30 окт
- «Дроны, как пчелы»: экс-депутат Рады заявил о последствиях наркотиков в ВСУ
- 30 окт
- Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ
- 30 окт
- Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления
- 30 окт
- Сила за нами: лучшее видео из зоны СВО за день
- 30 окт
- «Кровавое и убойное»: Зеленский скрывает жуткую правду о провалах ВСУ на фронте
- 30 окт
- «Как только наступит мороз»: в США предрекли ВСУ поражение в ближайшие месяцы
- 29 окт
- Командующим группировки войск «Днепр» назначен Михаил Теплинский
- 29 окт
- Генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале обороны под Купянском
- 29 окт
- Смерть Мэттью Перри, красные линии Ирана, Украина заморозит Европу: самые важные события дня
Читайте также
86%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?