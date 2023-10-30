Развожаев: обломки сбитых в Севастополе целей упали на территории школы

Две воздушные цели, по предварительным данным, сбиты над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Немногим ранее чиновник сообщал о воздушной тревоге и работе системы противовоздушной обороны (ПВО), такие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. В настоящее время свою работу продолжают выполнять военные и специалисты необходимых служб.

После объявленной тревоги, по словам Развожаева, были сбиты воздушные цели.

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия», — добавил он.

Позднее Развожаев уточнил, что у детей каникулы, поэтому школа в обычном режиме не работала — там занимались лишь некоторые ребята по дополнительным урокам. Их во время воздушной тревоги спустили в убежище на цокольном этаже, пострадавших нет.

Обломки сбитых в Севастополе целей упали на территории школы. Фото: 5-tv.ru

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на внешнем рейде Севастополя силы ПВО Черноморского флота успешно отразили атаку украинских дронов.