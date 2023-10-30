В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев
На внешнем рейде Севастополя силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота успешно отразили атаку украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — опубликован он сообщением.
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