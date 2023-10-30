Смерть Мэтью Перри будут расследовать несколько месяцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Los Angeles Times: установление причины смерти Перри займет некоторое время

Смерть Мэтью Перри будут расследовать несколько месяцев

Фото: www.globallookpress.com / Offspring Entertainment

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Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Актера в минувшую субботу нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Установление причины смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри может занять несколько месяцев. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в полиции.

По информации издания, истинная причина смерти 54-летнего актера так и не установлена, несмотря на предварительную версию о том, что он утонул в джакузи в результате остановки сердца. В связи с этим за дело о кончине Перри взялся офис коронера — следователя по делам, в которых смерть, возможно, имела насильственный характер и требует специального расследования.

Отмечается, установление причин смерти актера, скорее всего, займет несколько месяцев и будет включать токсикологические тесты.

Также изданию удалось выяснить, что о предполагаемой гибели Перри полиции сообщил неизвестный. В день смерти знаменитости, около 16 часов дня, некто позвонил правоохранителям из дома Перри с видом на Тихий океан и сообщил, что актер не дышит. Личность звонившего не установлена.

При этом в отделе по расследованию убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса журналистам заявили, что оснований считать смерть Перри криминальной пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом, при этом ни наркотиков, ни спиртного возле его тела не обнаружили. Также известно, что Перри тяжело болел панкреатитом.

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