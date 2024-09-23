Самый популярный ситком в истории: сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет

Точный жизненный юмор и узнаваемые ситуации, в которых оказывалась шестерка героев, не оставили равнодушным никого!

Миллионы фанатов по всему миру отмечают День рождения «Друзей». Знаменитый сериал вышел на экраны 30 лет назад и практически сразу приковал к себе внимание зрителей. Сегодня, спустя многие годы, он остается самым популярным ситкомом в истории.

Как и почему шестеро друзей покорили планету, разбирался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Хлопать в такт легендарной заставке, пожалуй, начинает каждый, кто хоть раз смотрел сериал «Друзья». История шестерых друзей могла и не быть такой какой мы ее знаем. Изначально продюсеры планировали вводить в кадр больше персонажей, но весь мир запомнил их: Джоуи, Чендлера, Фиби, Рейчел, Росса и Монику. В искренней дружбе и бесшабашной жизни многие узнавали себя.

Сериал стал настолько культовым, что в его честь стали открывать целые кафе. Куда приходят фанаты, чтобы посидеть на легендарном оранжевом диване и в компании уже своих друзей вспомнить шутки, ставшие классикой.

И фанаты по всему миру не жалеют никаких денег ради того, чтобы прикоснуться к кумирам. Даже если речь идет об их личных вещах и одежде. В честь юбилея сериала стартовал аукцион. Будь то, платье Моники или костюм Роса — все скупается за огромные деньги.

«И люди уже делают за них ставки. И цены на многие предметы одежды уже значительно превысили смету. Люди действительно в восторге от этих предметов одежды. Я думаю, что из всех мужчин, участвующих в шоу, Чендлер больше всего ассоциируется со своими костюмами, так что эта вещь будет очень интересной для людей», — говорит специалист по поп-культуре на аукционах Бен Шере.

«Друзья» на протяжении 30 лет жили вне времени и форматов, ломая стереотипы и представления о смешном.

«Это так странно даже подумать о том, что прошло уже 30 лет. Я помню день премьеры», — признается актриса Дженнифер Энистон.

«Это словно твоему ребенку исполняется 30. И ты такой: «Как это случилось?!» — удивляется сценарист и продюсер Дэвид Крейн.

Точный жизненный юмор и узнаваемые ситуации, в которых оказывалась шестерка, не могли оставить никого равнодушными. Кинокритики в один голос называют «Друзей» идеальным ситкомом. Лучшим за всю историю!

«Сериал „Друзья“ — это не про то, что есть шесть совершенно разных людей, не похожих друг на друга. И про их отношения, про их ссоры, примирения. А про то, что этими друзьями являемся и мы — зрители. И вот чудо этого сериала в том, что оно похоже на театр», — считает кинообозреватель Николай Никулин.

В какой-то момент «Друзья» стали настолько популярны, что поучаствовать в этом театре мечтали все мировые звезды. В эпизодах появлялся Брюс Уилис, Хью Лори, а еще Бред Пит Алек Болдуен и множество других звезд. Даже спустя 30 лет фанаты сериала мечтают о продолжении истории о настоящей дружбе.

«Я получаю сообщения на тему, как любят сериал и будет ли продолжение. И у каждого написавшего желание, чтобы их дети выросли на сериале «Друзья», — рассказывает сценарист и продюсер Марта Кауфман.

Так или иначе, но именно сериал «Друзья» стал пиком карьеры для его участников. Спецвыпуск, во время которого герои сериала снова воссоединились, подарил фанатам надежду, что эти шестеро снова будут заставлять радоваться и переживать миллионы людей во всем мире.

Но смерть Мэтью Перри кажется поставила точку в разговорах о полноценном продолжении сериала. 30-летний юбилей стал первой датой с момента его создания, когда «Друзья» встречают этот день не в полном составе

«Это тяжелая потеря и это делает 30-летие немного несправедливым», — говорит Каумфан.