Врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей»
Актер скончался год назад, но расследование случившегося идет до сих пор.
Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один из врачей актера Мэттью Перри — Марк Чавес — признался в сговоре с целью распространения кетамина — опасного транквилизатора. Тем самым он подтвердил свою причастность к смерти звезды сериала «Друзья», сообщает Radar Online.
Согласно данным портала, 45-летний Марк Чавес заявил в суде о своей причастности к смерти актера. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
Отмечается, что врачи актера воспользовались уязвимым состоянием пациента в своих корыстных целях. Они прекрасно знали о его зависимости, но все равно выписывали ему этот опасный препарат.
Марка Чавеса обвиняют в том, что он снабдил еще одного подозреваемого по делу о смерти Мэттью Перри — доктора Сальвадора Паленсию — кетамином по поддельному рецепту.
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи дома звезды в Лос-Анджелесе. В крови актера нашли большую дозу кетамина — препарата, который используют при лечении депрессии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги.
- 23 сент
- Самый популярный ситком в истории: сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет
- 22 сент
- Смерть и неудачная пластика: что стало с актерами сериала «Друзья» 30 лет спустя
- 1 сент
- Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину
- 27 авг
- Бывшая возлюбленная Мэттью Перри заявила об ошибке в расследовании его смерти
- 22 авг
- «Введи мне большую»: появились подробности смерти Мэттью Перри
- 17 авг
- Роковая доза: что сказал Мэттью Перри перед трагической смертью
- 16 авг
- Личный помощник Мэттью Перри признал вину в его смерти
- 15 авг
- Полиция арестовала подозреваемых в убийстве Мэттью Перри
- 18 июл
- Без друзей: Мэттью Перри незадолго до смерти искал поддержки у посторонних
- 10 июл
- «Будто умер брат»: новый шокирующий поворот в деле о таинственной смерти Мэттью Перри
Читайте также
47%
0.52 104.87
0.42
Нашли ошибку?