Врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей»

Один из врачей актера Мэттью Перри — Марк Чавес — признался в сговоре с целью распространения кетамина — опасного транквилизатора. Тем самым он подтвердил свою причастность к смерти звезды сериала «Друзья», сообщает Radar Online.

Согласно данным портала, 45-летний Марк Чавес заявил в суде о своей причастности к смерти актера. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Отмечается, что врачи актера воспользовались уязвимым состоянием пациента в своих корыстных целях. Они прекрасно знали о его зависимости, но все равно выписывали ему этот опасный препарат.

Марка Чавеса обвиняют в том, что он снабдил еще одного подозреваемого по делу о смерти Мэттью Перри — доктора Сальвадора Паленсию — кетамином по поддельному рецепту.

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи дома звезды в Лос-Анджелесе. В крови актера нашли большую дозу кетамина — препарата, который используют при лечении депрессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги.