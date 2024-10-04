Врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Актер скончался год назад, но расследование случившегося идет до сих пор.

Врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей»

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

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Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Один из врачей актера Мэттью Перри — Марк Чавес — признался в сговоре с целью распространения кетамина — опасного транквилизатора. Тем самым он подтвердил свою причастность к смерти звезды сериала «Друзья», сообщает Radar Online.

Согласно данным портала, 45-летний Марк Чавес заявил в суде о своей причастности к смерти актера. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Отмечается, что врачи актера воспользовались уязвимым состоянием пациента в своих корыстных целях. Они прекрасно знали о его зависимости, но все равно выписывали ему этот опасный препарат.

Марка Чавеса обвиняют в том, что он снабдил еще одного подозреваемого по делу о смерти Мэттью Перри — доктора Сальвадора Паленсию — кетамином по поддельному рецепту.

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи дома звезды в Лос-Анджелесе. В крови актера нашли большую дозу кетамина — препарата, который используют при лечении депрессии. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги.

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Врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей»

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