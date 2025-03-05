Голливудская трагедия: в США начинается новый суд по делу о смерти Мэттью Перри

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К ней может быть причастен врач актера.

Фото, видео: www.globallookpress.com/MediaPunch/face to face; 5-tv.ru

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

 

Обвиняемые по делу о смерти актера Мэттью Перри сегодня предстанут перед судом, включая одного из врачей звезды, который прописывал ему сильнодействующие психотропные вещества, а также женщину, которая являлась их поставщиком. Об этом пишут таблоиды. По их данным, заседания будут проходить в течение пяти дней.

Ранее по делу был задержан и личный ассистент Перри. Он ввел ему смертельную дозу наркотика и уже вину по части обвинений признал. Напомню, актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анжелесе в октябре 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя год после смерти актера Мэттью Перри, известного по роли в сериале «Друзья», его дом в элитном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе был продан. 

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