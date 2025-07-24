«Был особенно уязвим»: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

CNN: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера

Врач Мэтью Перри признал вину в смерти актера

Фото: www.globallookpress.com/MediaPunch/face to face

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Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Звезды сериала «Друзья» не стало в 2023 году.

Врач актера Мэттью Перри признал в себя виновным в смерти артиста. Об этом сообщило CNN.

По данным СМИ, следствие предъявило обвинения пятерым людям, которые подозреваются в причастности к смерти знаменитости. Один из них — врач Сальвадор Пласенсиа, который пошел на сделку с правоохранительными органами и признал, что снабжал Перри кетамином.

Если бы Пласенсиа не признался, то ему грозило бы 40 лет тюрьмы, после чистосердечного с медика была снята часть обвинений.

«Он полностью признает свою вину, заявляя о согласии с обвинением в распространении запрещенных веществ, и признает свою неспособность защитить мистера Перри, пациента, который был особенно уязвим из-за зависимости», — говориться в заявлении, представленным от имени Пласенсии.

Звезды сериала «Друзья» не стало 28 октября 2023 года. Изначально в смерти актера не увидели ничего криминального. Однако вскрытие показало, что 54-летний артист умер от приема кетамина, воздействие которого усугубила ишемическая болезнь сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер Оззи Осборн.

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