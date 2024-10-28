Зависимость, кома и бешеная популярность: почему жизнь Мэттью Перри закончилась так трагически

Актер по праву считался одним из самых популярных в мире. Во многом — благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Однако слава не спасла его от разрушения.

Мэттью Перри был уникальным комическим актером, который привнес в сериал «Друзья» особый стиль и сделал своего персонажа Чендлера Бинга одним из самых цитируемых героев ситкома. Об этом в личном блоге в соцсетях заявил американский писатель и продюсер Джеффри Кларик в день смерти артиста.

Кларик отметил, что образ Чендлера был одним из самых сложных в сериале. Однако Перри смог покорить сценаристов и режиссера, только появившись на кастинге.

«Мэттью вошел, и вы сказали: „Ну, вот и все. Выбор сделан. Вот этот парень“, — сказал Дэвид (Кауфман — один из создателей сериала „Друзья“ — Прим. ред.). „Когда Мэттью читает диалог, он сияет“, — всем присутствующим в тот день сразу стало ясно, что Мэттью — единственный парень, который должен его играть», — вспомнил Кларик.

Он отметил, что Перри вложил в эту роль теплоту и очарование. Кларик уверен: будь на месте Перри какой-то другой актер, того самого любимого миллионами Чендлера могло бы не получиться.

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Карьера и зависимость Мэттью Перри

Мэттью Перри по праву считался одним из самых популярных актеров в мире. Взлет карьеры начался как раз после его участия в сериале «Друзья».

После он снимался в таких фильмах как «Беспомощный», «Папе снова 17» и «Студия 60 на Сансет Стрип». Также были картины «9 ярдов», «Мошенники» и «История Рона Кларка». Одной из последних работ Перри была роль в сериале «Хорошая борьба».

Известно, что артист долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он пристрастился к запрещенным веществам еще во время съемок «Друзей», а потом долгие годы пытался избавиться от страшной «привычки». В своих мемуарах Перри честно рассказал о многолетних попытках завязать.

В 1997 году Перри попал в реабилитационный центр на 28 дней из-за тяги к обезболивающим, спустя четыре года вновь оказался в рехабе. На фоне алкоголизма и наркомании у артиста развился панкреатит, он потерял девять килограммов.

Примерно в тот же период у Перри начались проблемы с памятью. Сам Мэттью позже сознался, что напрочь забыл три года работы над ситкомом — с третьего по шестой сезоны «Друзей».

В 2018-м из-за длительного приема опиатов у него случился разрыв кишки.

«Это была не унылая, пульсирующая боль, как при мигрени, не колющая, режущая боль, как при панкреатите, который у меня был в 30. Другая боль. Как будто тело взрывалось, внутренности рвались наружу. Я кричал во все горло, кричал, как животное», — рассказывал актер в своих мемуарах.

Двумя годами позже он чуть не умер на операционном столе из-за того, что препараты, которые давали ему врачи, вступили в опасную реакцию с синтетикой, употребляемую им по поддельному рецепту.

Кроме того, из-за наркотиков он две недели пробыл в коме и провел в больнице пять месяцев. С тех пор Перри решил во что бы то ни стало побороть зависимость, чтобы вернуть себе свою жизнь. И, казалось, в этот раз ему это удалось.

Фото: Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Личная жизнь Мэттью Перри

Личная жизнь Мэттью Перри была весьма насыщенной, несмотря на проблемы с алкоголем и наркотиками. Однако ни с одной возлюбленной он так и не смог пойти дальше.

Среди женщин актера такие знаменитости как Джулия Робертс, Ясмин Брит и голливудская актриса русского происхождения Наташей Вагнер. Кстати, о последней он отзывался особенно тепло, говоря о ней как о той, с кем можно было бы связать жизнь. Да и расстались они довольно странно и как-то скомкано: сначала Перри признался ей в любви, а после — не явился на свидание. Казалось, мелкая ссора в итоге переросла в настоящий конфликт, и влюбленные не нашли в себе силы его преодолеть.

В 1994 году у Перри был короткий — буквально однодневный — страстный роман с актрисой Гвинет Пэлтроу.

«На какой-то большой вечеринке мы спрятались в подсобку и целовались там. Нас обоих еще не узнавали тогда настолько, чтобы это появилось в таблоидах», — вспоминал актер.

Также Перри встречался с волейболисткой Рэйчел Данн. Он признавался, что эта женщина изменила его к лучшему и даже заставила хотя бы на время отказаться от алкоголя и наркотиков. Но пара распалась, опять же, из-за пагубных привычек Перри.

Позже он познакомился с Кейти Эдвардс. Тогда она была беременна от другого мужчины и, как сама потом рассказывала, страдала из-за сцен ревности, которые ей устраивал возлюбленный. Кроме того, по словам актрисы, они оба не раз вместе принимали запрещенные вещества.

Также артист встречался с моделью и актрисой Лиззи Каплан. Их отношения развивались стремительно, и поклонникам казалось, что дело может закончиться свадьбой. Да и сам Перри однажды признался, что думал узаконить союз. Однако в какой-то момент возлюбленные поняли, что дальше их пути должны разойтись.

Последней любовью Перри стала Молли Гурвиц. Она была младше актера на 22 года, и поклонники верили, что кумир наконец-то нашел свое счастье. Перри и Гурвиц даже жили вместе какое-то время. Он сделай ей предложение, пара объявила о помолвке, но потом они неожиданно для фанатов расстались. Что именно произошло между ними, актер предпочел не рассказывать.

Фото: www.globallookpress.com/D. Long

Смерть Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года. Ему было 53. Официально причиной смерти называли сердечный приступ. Согласно данным следствия, за несколько часов до смерти актер играл в пиклбол (вид спорта, сочетающий элементы бадминтона и тенниса — Прим. ред.). После игры он вернулся домой и перестал отвечать. Личный помощник нашел его через несколько часов в джакузи в бессознательном состоянии. Тогда была версия, что актер уснул во время отдыха и утонул.

Однако медицинская экспертиза показала, что основными факторами, которые привели к смерти знаменитости, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие в организме следов химических веществ. В его крови обнаружили большую дозу кетамина. Этот препарат используют при лечении депрессии. Выяснилось, что за несколько месяцев до смерти Перри договорился с дилером о покупке лекарства.

«Было шоком для нас»: родные Мэттью Перри впервые высказались о его смерти

Расследование смерти Перри продолжается до сих пор. По мере того как длится следствие, вскрывается неприятная правда о его окружении. Многие уверены: ему помогли умереть.

Под подозрение попал личный помощник Перри Кенни Ивамаса. Как сообщали американские СМИ, именно он ввел актеру смертельную дозу кетамина. Более того, он же потом спрятал улики.

«Как утверждается в судебных документах, проживающий вместе с Мэтью Перри помощник Кенни Ивамаса убрал улики с места его смерти», — сообщает издание Daily Mail.

Не верит в несчастный случай и бывшая возлюбленная артиста Кейти Эдвардс.

«Я думаю, что врачи, которые работали с Мэттью, должны быть под следствием. Очень сложно купить кетамин на улице, но врачу или медсестре его очень легко достать», — заявила она в беседе с The Sun.

Кстати, один из врачей актера Мэттью Перри Марк Чавес признался в сговоре с целью распространения кетамина, тем самым подтвердив свою причастность к смерти звезды. Об этом он сам заявил в суде. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Также, по данным портала Radar Online, следствие полагает, что врачи актера пользовались уязвимым состоянием пациента в своих корыстных целях. Они прекрасно знали о его зависимости, но все равно выписывали ему смертельно опасный препарат.

При этом пока что главным подозреваемым по делу смерти Мэттью Перри остается его личный помощник. Считается, что это Ивамаса сделал Перри 21 инъекцию кетамина якобы для избавления от тяжелой депрессии. Последнюю капельницу с препаратом актеру поставили за полторы недели до смерти. Кроме того, результаты вскрытия доказали, что в организме Перри содержится доза лекарства, которая обычно используется для общей анестезии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги.