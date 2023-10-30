В Москве жертвой мошенников стал знаменитый народный артист России

Знаменитого кинодеятеля убедили перевести деньги на «безопасный» счет.

Режиссер Александр Прошкин стал жертвой мошенников, которые обманом выманили у него более 600 тысяч рублей.

По информации 5-tv.ru, 28 октября 83-летний народный артист России обратился в полицию с заявлением о том, что днем ранее неизвестные от имени сотрудников Центробанка и Следственного Комитета с помощью мобильной связи и интернета похитили у него деньги в размере 610 тысяч рублей.

По словам Прошкина, мошенники убедили его вывести средства на якобы безопасный виртуальный счет, осуществив покупки в интернет- магазине ДНС. При этом режиссера заверили, что деньги будут ему возвращены. Перевод средств Прошкин осуществлял со своих личных счетов в «Райффайзенбанке» и «Сбербанке».

Сейчас полиция устанавливает личности мошенников, возбуждено уголовное дело.

Советский и российский режиссер Александр Прошкин снял более 20 фильмов, в числе которых «Записки Пиквикского клуба», «Опасный возраст», «Русский бунт», «Трио». Наибольшую известность Прошкину принесли девятисерийная киноэпопея «Михайло Ломоносов», фильм «Доктор Живаго» и драма «Холодное лето пятьдесят третьего…», где свою последнюю роль сыграл народный артист СССР Анатолий Папанов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники обманывают россиян на краткосрочной аренде.