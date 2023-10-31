«У любого искушения есть цена»: Колдун признался, что ссорится с женой

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Рита Миронова
Рита Миронова 265 0

Дмитрий Колдун признался, что жена устраивала ему скандалы из-за поклонниц

«У любого искушения есть цена»: Колдун признался, что ссорится с женой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артист был счастлив в браке 13 лет. Что могло стать причиной раздора между супругами?

Певец Дмитрий Колдун ссорится с супругой из-за поклонниц. В беседе с изданием Леди Mail.ru артист откровенно рассказал о конфликтах на почве ревности в семье.

По его словам, жена Виктория в начале супружеской жизни очень переживала из-за его высокой популярности у женщин. Однако певец твердо решил не давать возлюбленной лишнего повода и не приводить к скандалам.

«В прошлом она сильно переживала из-за моей медийности, устраивала скандалы. Но мои поступки, терпение и отношение помогли ей понять, что беспокойства излишни. У любого искушения есть цена — я ее платить не готов», — рассказал Колдун.

Дмитрий Колдун и Виктория Хамицкая женаты с 2012 года и воспитывают двоих детей. Певец не раз говорил, что считает встречу с женой огромной удачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы.

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