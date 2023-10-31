В Кузбассе задержан местный житель за участие в кибератаках на РФ с Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 59 0

Мужчина держал связь с представителями киевского режима через мессенджер и действовал в их интересах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Местный житель Кемеровской области задержан силовиками за участие в кибератаках на Россию со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Установлено, что мужчина держал связь с представителями киевского режима через мессенджер. Он вступил в украинское киберподразделение и в интересах разведки осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения (ПО). Целью было нарушение работы критически важных объектов России.

В настоящее время преступник задержан, в ходе обысков у него изъяли различную технику и средства связи.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России („Государственная измена“), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики задержали в Севастополе россиянина, подозреваемого в государственной измене.

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