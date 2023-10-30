В Крыму задержан россиянин за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Установлено, что мужчина держал связь с представителем киевского режима.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Силовики задержали в Севастополе россиянина, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина в марте текущего года передал представителю Вооруженных сил Украины (ВСУ) данные об оборонительных сооружениях Крыма. Известно, что данные включали в себя конкретные географические координаты.

К настоящему времени суд уже арестовал гражданина, ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, действия которых координирует ГУР МО Украины.

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В Крыму задержан россиянин за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях

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