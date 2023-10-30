В Крыму задержан россиянин за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях

Силовики задержали в Севастополе россиянина, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина в марте текущего года передал представителю Вооруженных сил Украины (ВСУ) данные об оборонительных сооружениях Крыма. Известно, что данные включали в себя конкретные географические координаты.

К настоящему времени суд уже арестовал гражданина, ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, действия которых координирует ГУР МО Украины.