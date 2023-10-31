Резкие перемены сыграют на руку: прогноз Таро на неделю с 30 октября по 5 ноября

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 30 октября по 5 ноября.

Основная энергия недели с 30 октября по 5 ноября (Карта Таро — Пятерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о полном и бесповоротном прощании с прошлым. При таком раскладе человек полностью отказывается от тяжкого груза былых событий, вычеркивает их из памяти. Карта указывает на фатальное отречение от отживших явлений. Энергия этой недели вынудит людей отказаться от вещей, которые больше не актуальны. Разительные перемены наверняка сыграют на руку тем, кто решится пересмотреть свою жизнь на этой неделе. Девиз конца октября — начала ноября: лошадь сдохла — слезь. Эта неделя идеальна для новых свершений и постановки целей. Главное — обращать внимание на свои эмоции и сверяться с интуицией.

Прогноз финансов недели с 30 октября по 5 ноября (Карта Таро — Тройка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Тройка Жезлов в Таро сигнализирует о необходимости формирования новых планов вдолгую. Идеальное время для воплощения в реальность бизнес-плана и работы в команде. Детальная проработка стратегий позволит человеку обойти конкурентов на повороте: главное, вовремя сверяться со своими ощущениями. Неделя идеальна для тех, кто много лет мечтал получить уникальный контракт на работу за рубежом. Кроме прочего, эти семь дней могут дать значительный толчок для обогащения, валютного развития и инвестиций.

Личная жизнь на неделю с 39 октября по 5 ноября (Карта Таро — Паж Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Паж Пентаклей отличается от других карт в колоде своей информационностью. Он указывает на необходимость выстраивать и сохранять легкие, ненавязчивые отношения, не обременные ответственностью и дополнительными запросами. Такие отношения проходят под эгидой конфетно-букетного периода. Эта неделя — лучшее время, чтобы исполнить давнюю мечту любимого человека или просто преподнести ему долгожданный подарок. Приятный жест внимания позволит упрочить свою позицию в отношениях, укрепить чувства и развить их.

Для тех, кто работает в сфере услуг эта неделя также будет благоприятной, потому что карта свидетельствует о доступности потока заказов и заявок. Для тех, кто занимается консультированием, семидневка сулит приток клиентов. Смазать триумф человека в этой ситуации может только его собственная непоследовательность: известно, что Паж Пенктаклей обожает логичность и стройность действий.

Совет на неделю с 30 октября по 5 ноября (Карта Таро — Семерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Семерка Пентаклей в Таро — эта карта, действующая под лозунгом «мартышкин труд». Она указывает на высокую вероятность вложить много сил в любое дело, но не получить от него результата. Карта советует грамотно распределять свои ресурсы. Не нужно стремиться к крайностям, избегайте суеты. Важно сохранять свое внутреннее состояние, опираться на интуицию.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз с 30 октября по 5 ноября для всех знаков зодиака.