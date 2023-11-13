«С ненавистью»: как Юрий Стоянов поддерживает себя в форме

Народный артист России является мастером спорта по фехтованию.

Юрий Стоянов не любит ходить в спортзал. О том, как он поддерживает себя в форме, актер эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Пять процентов».

В свои 66-ть народному артисту России удается находиться в прекрасной физической форме и параллельно активно заниматься творческой деятельностью. Тем не менее, по словам Стоянова, он не любитель ходить в тренажерный зал, учитывая его прошлое: в детстве актер занимался фехтованием и даже стал мастером спорта.

«Поскольку я бывший спортсмен, слово „спорт“ вызывает у меня, конечно же, ненависть. <…> Приходится педальки крутить на тренажере — эллипсоиде. Но это с ненавистью», — признался юморист.

Актер театра и кино отдает предпочтение бассейну, который по возможности старается посещать раз в день. Чтобы не было скучно, во время занятия спортом Стоянов любит включать на фоне фильм или музыку.

«В бассейне, когда плывешь, я знаю, что мне надо послушать десять песен, каждая из которых по 3,5-4 минуты, чтобы поплавать минут 40. Но у меня нет такого количества песен! Я слушаю все время одни и те же!» — смеется звезда «Городка».

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Юрий Стоянов серьезно увлекается столярным делом.