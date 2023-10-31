Сладость или гадость: сын Блинкена в костюме Зеленского выпросил у Байдена конфеты

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Блинкен нарядил сына в костюм Зеленского и отправил к Байдену за конфетами

Сладость или гадость: сын Блинкена в костюме Зеленского выпросил у Байдена конфеты

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Иронично, что точно в такой же одежде украинский президент приезжал в США за новой помощью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в честь Хэллоуина нарядил сына в костюм президента Незалежной Владимира Зеленского, а дочь — в одежду, повторяющую цвета флага Украины. Видео с моментом опубликовал советник главы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко на странице в соцсети X.

«Дети госсекретаря США Энтони Блинкена вчера играли в костюмы президента Зеленского и украинского флага. Они выглядят потрясающе! Спасибо, дети!» — написал он.

На кадрах видно, как сын Блинкена одет в свитшот и брюки цвета хаки. В этом же костюме Зеленский приезжал к президенту США Джо Байдену в 2022 году. Рядом также ходит дочь госсекретаря США, которую нарядили в платье, сшитое в цветах украинского флага.

Дети подошли вместе с папой к Байдену и первой леди Джилл, которые пообщались с ребятами. В конце видно, как американский лидер тянется к корзинке с конфетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что тем временем Ченнинг Татум сделал предложение Зои Кравиц.

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