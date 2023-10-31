Женщину во Франции застрелили из-за угрозы устроить теракт

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Пассажиров метро в итоге эвакуировали в безопасное место.

Фото, видео: Reuters / LUCIEN LIBERT; 5-tv.ru

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Полиция во Франции открыла огонь по женщине в метро. По словам очевидцев, она выкрикивала исламистские лозунги и призывала к терактам, угрожая пассажирам вагона взрывом.

Стражи порядка попытались задержать женщину, но та оказала сопротивление. В результате правоохранительными органами Франции было принято решение стрелять.

Никакой бомбы с собой у желавшей устроить теракт не оказалось. Пассажиров метро в столице Франции эвакуировали в безопасное место.

По факту несостоявшегося теракта возбуждено сразу два уголовных дела. Первое — в отношении женщины, второе — в отношении полицейских по законности применения огнестрельного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел в образовательном центре Кабула во время экзаменов. В результате теракта погибли не менее 20 человек, еще 35 пострадали.

Позднее число жертв увеличилось до 32, а раненых — до 40 человек. Сообщается, что действовал террорист-смертник — после взрыва последовала стрельба по образовательному центру к западу от столицы.

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