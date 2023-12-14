«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»

Осенью стартовали съемки четвертого сезона нашумевшего сериала о жителях столичных Патриков.

Александр Цыпкин сравнил нахождение сценариста на съемочной площадке с женщиной на корабле. Своим мнением писатель и публицист эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею Московского Художественного театра.

В сентябре этого года стало известно о начале съемок четвертого сезона сериала «Беспринципные», который повествует о жителях самого престижного и беспечного района Москвы — Патриарших прудов. В основу сюжета легли рассказы Цыпкина, которые он приспособил к сериальному формату. В актерский состав нового сезона вошли такие актеры как Павел Деревянко, Ирина Пегова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Милош Бикович и другие. Любопытно, что сам Цыпкин, который выступил в качестве сценариста, на съемочную площадку ни разу не приходил.

«Я не хожу на площадку. Зачем все портить-то? Я же сценарист, они без меня там все делают. <…> Я не хожу на площадку. Это только вред. Это как женщина на корабле», — категорично высказался публицист.

У некоторых возникают вопросы к образам женщин, которых Цыпкин создает в своих произведениях, называя их одинокими и несчастными. Однако сам писатель уверяет, что у него нет желания выставить представительниц прекрасного пола в дурном свете, и что чаще всего российские женщины подвергаются прессингу именно со стороны своих же соотечественниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что писатель Цыпкин пришел на интервью к Бузовой с книгой и фаллоимитатором.