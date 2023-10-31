«Новый раунд ограничений»: раскрыты детали проекта 12-го пакета санкций ЕС

Bloomberg: новые санкции ЕС могут ввести ограничения для РФ на 5,3 млрд долларов
Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE
Новый набор антироссийских санкции будет распространяться как на импорт, так и на экспорт. Но и это не все.
Ожидается, что Евросоюз в рамках нового 12-го пакета санкций против России включит в свой «черный список» свыше 100 физических лиц и порядка 40 юридических. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
«ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут пять миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов — Прим. ред.) торговли с Россией», — указано в материале.
Авторы также обращают внимание, что новые ограничения коснутся как импорта, так и экспорта. Речь может идти даже про продажу российских алмазов за границу.
В список запрета на импорт могут попасть также сварочные аппараты, химикаты, обработанные металлы, продукция из алюминия, строительные материалы и технологии, которые применяются в военных целях. Ограничения могут коснуться и лицензий на программное обеспечение.
Новый пакет антироссийских санкций, предположительно, включит набор мер, которые не позволят России обходить ограничения с помощью третьих стран. Европейская сторона пытается затронуть все больше лиц и компаний за рубежом, которые могут быть связаны с Россией.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что Канада исключила из санкционного списка одного россиянина, не указав его должность.
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