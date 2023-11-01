Пижамная вечеринка: певица МакSим устроила праздник после лечения от алкоголизма
МакSим опубликовала кадры с празднования девятилетия дочери Марии
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица не осталась в стороне от веселья и приняла активное участие в танцах.
Младшая дочь певицы МакSим (Марина Абросимова - Прим. ред.) Мария на свое девятилетие устроила дома пижамную вечеринку, на которую пригласила родных и друзей. Кадры с праздника опубликовала в соцсети ее звездная мама.
Судя по снимкам, 40-летняя МакSим и сама не осталась в стороне от веселья и приняла активное участие в танцах и увлекательных конкурсах.
«Каждый год Маша тщательно подходит к выбору тематики своей вечеринки в честь дня рождения. Для нее важно продумать все детали: выбрать торт, аксессуары, конкурсы, чтобы всем было весело. В этот раз выбор пал на пижамную вечеринку», — написала певица.
Подписчики знаменитости отметили привлекательность Марии и ее сходство с мамой, а также посоветовали девочке попробовать себя в качестве модели.
«Какая она у вас красавица, просто нереальная!»;
«Ей бы стать моделью!»;
«Красавица, вся в маму!»;
«Срочно на обложку глянца», — пишут поклонники МакSим.
Недавно певица поделилась трогательным фото повзрослевшей дочки, давая понять подписчикам, что после лечения от алкогольной зависимости все свободное время проводит с семьей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему МакSим внезапно облысела после коронавируса.
Читайте также
100%
-1.22 97.93
-0.69
Нашли ошибку?