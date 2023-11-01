Пижамная вечеринка: певица МакSим устроила праздник после лечения от алкоголизма

Певица не осталась в стороне от веселья и приняла активное участие в танцах.

Младшая дочь певицы МакSим (Марина Абросимова - Прим. ред.) Мария на свое девятилетие устроила дома пижамную вечеринку, на которую пригласила родных и друзей. Кадры с праздника опубликовала в соцсети ее звездная мама.

Судя по снимкам, 40-летняя МакSим и сама не осталась в стороне от веселья и приняла активное участие в танцах и увлекательных конкурсах.

«Каждый год Маша тщательно подходит к выбору тематики своей вечеринки в честь дня рождения. Для нее важно продумать все детали: выбрать торт, аксессуары, конкурсы, чтобы всем было весело. В этот раз выбор пал на пижамную вечеринку», — написала певица.

Подписчики знаменитости отметили привлекательность Марии и ее сходство с мамой, а также посоветовали девочке попробовать себя в качестве модели.

«Какая она у вас красавица, просто нереальная!»;

«Ей бы стать моделью!»;

«Красавица, вся в маму!»;

«Срочно на обложку глянца», — пишут поклонники МакSим.

Недавно певица поделилась трогательным фото повзрослевшей дочки, давая понять подписчикам, что после лечения от алкогольной зависимости все свободное время проводит с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему МакSим внезапно облысела после коронавируса.