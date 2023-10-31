Скоро пополнение: актер Владимир Селиванов с беременной подругой попали на видео

Вован из «Реальных пацанов», похоже, скоро снова станет папой. При этом он все еще в браке с бывшей возлюбленной, подарившей ему дочь.

Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», и его возлюбленная, блогер Александра Калмыкова, ждут малыша. Этот слух не раз обсуждался в прессе и соцсетях, но теперь появилось подтверждение — в распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором отчетливо виден округлившийся, уже большой живот Калмыковой. Кадры были сделаны на презентации клипа «Дурочка-любовь» группы Фабрики и блогера Helen Yes.

Блогер и актер живут вместе, Селиванов прекрасно ладит с детьми избранницы от прошлого брака. Весной артист откровенничал в интервью для одного YouTube-канала и признался, что счастлив в отношениях и получает от них все, о чем только можно мечтать. А еще он говорил, что до сих пор не развелся с Викторией Маркиной, которая растит его дочь Еву. Хотя, по его же словам, более двух лет назад каждый из них начал жить своей отдельной жизнью.

Влюбленные не скрывают отношений, но не комментируют беременность Калмыковой. Фото: Instagram* / alexa_kalmykova

Селиванов рассказывал, что очень хотел порадовать маму внуками. Поэтому, встретив Маркину, с которой было «комфортно», решил завести семью. Но как только у пары появилась дочка, начался разлад. На одном из мероприятий на глаза актеру попалась блогер Калмыкова, и он был очарован и покорен. В том же интервью Владимир признавался — он не считает брак потерей времени, но жалеет, что не развелся раньше.

Осталось только догадываться, станет ли ребенок от новой женщины поводом для похода в ЗАГС. Или уже стал? Поклонникам, жаждущим подробностей, приходится быть терпеливыми и ждать официального заявления. Сами влюбленные предпочитают не баловать публику подробностями семейной жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Селиванов объяснил, почему решил полностью отказаться от спиртного.

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