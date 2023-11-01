«Остальных в ЕС не волнует»: Мелони пожаловалась на проблемы Италии с мигрантами

Апеннинский полуостров задыхается от наплыва нелегальных мигрантов, но остальной Европе нет до этого дела.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила европейских коллег в бездействии относительно разрешения миграционного кризиса в Европе. Свои жалобы она озвучила в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ей под видом высокопоставленного африканского чиновника.

«У нас с начала года приехало более 120 тысяч человек (мигрантов - Прим. ред.), в основном из Туниса. Ситуация очень сложная по всем направлениям — гуманитарная, логистическая, ситуация с безопасностью. Я полагаю, что этот поток может увеличиться из-за ситуации, которая складывается в Африке, в регионе Сахель, а также из-за проблем с зерном», ─ паникует Мелони.

По ее словам, Европа долгое время думала, что сможет решить проблему с нелегальными мигрантами, оставив наедине с ней Италию. Однако это невозможно, поскольку масштабы этого явления затрагивают даже не только Евросоюз, но и ООН, подчеркнула итальянский премьер.

«Проблема в том, что остальных это не волнует. Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция», — заявила Мелони.

Она добавила, что страна испытывает серьезны трудности с интеграцией нелегальных мигрантов. Многих из них выпадают из поля зрения соответствующих служб, некоторые мигранты оказываются в преступных организациях.

При этом Еврокомиссия говорит, что все понимает, однако, когда дело доходит до выделения денег на помощь в разрешении миграционного кризиса, ситуация сразу становится сложнее, посетовала Мелони.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признала крах украинского контрнаступления.