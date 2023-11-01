Песков: россияне вправе перемещаться по миру, но Родина — одна

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

В Кремле прокомментировали возвращение Михаила Фридмана.

Песков: россияне вправе перемещаться по миру, но Родина — одна

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

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Граждане России имеют право перемещаться по всему миру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение российского бизнесмена Михаила Фридмана.

В ходе брифинга журналисты задали вопрос о перемещении российского олигарха — сначала в Великобританию, затем в Израиль, и наконец — в Россию.

«Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — сказал Песков.

Известно, что Михаил Фридман на фоне обострения палестино-израильского конфликта вернулся в Россию. В Кремле уже заявляли, что это не является чем-то необычным, поскольку бизнесмен — гражданин РФ, он имеет право уезжать, приезжать и жить в стране.

Как ранее писал 5-tv.ru, по заявлению Владимира Путина, судьба каждого возвращающегося в Россию человека зависит от его поведения и действий.

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