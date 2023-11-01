Путин и Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 23 ноября в Минске. Вместе с тем они рассмотрели актуальную тематику дальнейшего развития взаимодействия России и Белоруссии, а также продвижения союзной интеграции, включая транспорт, высокие технологии и энергетику.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

На минувшей неделе в Минске состоялась международная конференция по Евразийской безопасности, на которой обсуждались украинский и ближневосточный конфликты. 5-tv.ru рассказал о самом главном на этой встрече.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко запросил компенсацию от РФ за смещение сроков строительства БелАЭС.