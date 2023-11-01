В интересах чего? Украина направила к Белоруссии 120 тысяч боевиков

Какие провокации устраивают украинские неонацисты? И как на это ответили белорусские власти?

Киевский режим сосредоточил до 120 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Белоруссии, причем 17 тысяч из них привлекаются для усиления охраны госграницы. Такое заявление сделал председатель белорусского государственного погранкомитета Константин Молостов.

По его словам, силы и средства Киева находятся в состоянии военного положения.

«Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка „Север“ с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», — сказал он в ходе выступления в палате парламента республики.

Вместе с тем Киев привлекает добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы с Белоруссией. Свою сторону ВСУ используют в качестве территории отстоя и переформирования подразделений, которые в дальнейшем убывают в зону боевых действий.

Причем одновременно с этим украинская сторона устраивает множество мелких провокаций, включая вывешивание флагов, в том числе националистических, попытку порчи погранзнаков, включение гимна Незалежной. В большинстве случаев ВСУ используют БПЛА, с чем белорусская сторона пытается бороться.

Минск ответил на это усилением охраны границы при взаимодействии с ВС Белоруссии и войсками МВД, а также всех видов разведки.

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