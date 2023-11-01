«Такой неадекват»: Агата Муцениеце резко высказалась о личных водителях

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 20 0

Муцениеце заявила о нежелании нанимать личного водителя

«Такой неадекват»: Агата Муцениеце резко высказалась о личных водителях

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда привела аргументы, по которым она не нанимает шофера.

Актриса Агата Муцениеце поделилась, что предпочитает водить автомобиль сама — ей нравится быть за рулем и она обожает свою машину. Об этом пишет издание «Страсти».

В личном блоге звезда публикует множество видео из салона автомобиля по пути на работу, либо домой. Поклонники уже не раз удивлялись, почему артистка не наймет водителя, как это делает большинство знаменитостей.

Однако актриса призналась, что для нее это будет обузой. Она получает удовольствие от нахождения за рулем автомобиля.

«С водителем ездить я вообще не люблю, для меня это какая-то обуза. Не знаю, мне неудобно. Но детям водителя ищу», — говорит Муцениеце.

Отмечается, что к ПДД актриса относится крайне серьезно и не позволяет себе водить автомобиль в нетрезвом состоянии. Она добавила, что не понимает звезд за рулем, которые считают, что популярность означает вседозволенность.

«Я неоднократно сталкивалась с вождением в нетрезвом виде, и это всегда плохо заканчивалось. В детстве я каждое лето проводила в Латвии, и там пацаны могли себе позволить из-за отсутствия полиции рядом выпить и сесть за руль. Очень часто случалось такое, что они всей бандой могли съехать в кювет, врезаться в дерево, повредить машину. Это, конечно, такой неадекват», — подчеркнула Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце рассказала о неприличной привычке из прошлого.

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