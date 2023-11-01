Не сразу заметили: как умер легендарный английский футболист Бобби Чарльтон

Перед смертью он находился под опекой в доме престарелых.

Звезда британского футбола Бобби Чарльтон скончался в доме престарелых в результате несчастного случая. По информации ВВС, спортсмен получил серьезные травмы после падения.

Чарльтон умер на 87-м году жизни в Британии в паллиативном отделении больницы Маклсфилд-Дженерал 21 октября. Футболиста доставили туда сотрудники дома престарелых, сообщив, что тот вставал со стула и упал, ударившись о подоконник и, «возможно, о батарею».

Стоит отметить, что работники, ухаживающие за ним, не сразу заметили серьезность полученных им травм. В итоге они вызвали медиков только тогда, когда заметили опухлость на спине подопечного.

Легендарного британского футболиста отвезли в больницу для обследования, где он и умер через пять дней. Официальная причина смерти — повреждение легких.

Падение бывшего футболиста признали несчастным случаем, отметив, что из-за прогрессирующей деменции он нуждался в постоянной помощи посторонних. Чарльтон — легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу, а также обладатель «Золотого мяча».

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