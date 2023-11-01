Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Путин: экономическая ситуация в России развивается предсказуемо

Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Только за девять месяцев ВВП государства вырос на 2,8%.

Экономика в России развивается предсказуемо и стабильно. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом», — заявил глава Российской Федерации.

Кроме того, только за последние девять месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) возрос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Шойгу поручил учитывать опыт применения беспилотников в зоне спецоперации.

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