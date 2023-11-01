Сергей Шойгу поручил учитывать опыт применения беспилотников в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил учитывать опыт применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), когда операторы дронов готовятся их использовать. Он провел закрытую часть селекторного совещания, сделав акцент на беспилотную авиацию, как стало известно 5-tv.ru.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул ряд недостатков и поставил серию важных задач для командиров военных округов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что авиация РФ за сутки сбила два самолета Су-27 ВСУ под Донецком.