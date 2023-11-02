Вячеслав Макаров о съемках в эротике: «У людей это вызовет отвращение»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 23 0

Певец Вячеслав Макаров готов к эротическим съемкам: Для меня нет проблемы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артист готов к смелым экспериментам, но только на определенных условиях, чтобы не шокировать публику.

Певец, юморист и телеведущий Вячеслав Макаров нисколько не смущается, когда речь заходит об откровенных сценах в кино и клипах. Более того, он вполне готов поучаствовать! Но на своих условиях. О будущих (возможно) экспериментах артист откровенно поговорил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в ходе презентации клипа «Дурочка-любовь» группы «Фабрика» и блогера Helen Yes.

«Если вы еще меня не увидели в порно, вы понимаете, что для меня приемлемо, а что нет», — посмеялся Макаров.

Как отметил исполнитель, сыграть роль героя-любовника в каком-нибудь проекте он бы согласился. Но при этом к качеству контента он предъявил бы более чем серьезные требования. Чтобы, как минимум, не выглядеть как персонаж низкобюджетного кино для взрослых.

«Для меня нет проблемы какой-то выступить в качестве артиста, главное, что есть определенная цензура, определенная культура, понимаешь? Даже постельная сцена, даже если ты находишься в одежде — ее можно сыграть так пошло, что у людей вызовет это отвращение. А вот когда постельная сцена выглядит культурно, эстетично, красиво и интеллигентно, тогда можно, она и без одежды может такой показаться», — сказал Макаров.

Важно, чтобы задачу сделать действительно красивый кадр верно поставил режиссер и так же верно поняли артисты, заключил телеведущий. В этой области киноискусства не столь значим факт откровенности, главное — как это выглядит со стороны и какие эмоции вызывает у публики.

Ранее в интервью 5-tv.ru Вячеслав Макаров поделился опытом болезненного расставания.

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