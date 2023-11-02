Беременная индийская актриса умерла в 34 года: что произошло с ребенком

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Рита Миронова
Рита Миронова 5 151 0

Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности

Беременная индийская актриса умерла в 34 года: что произошло с ребенком

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Артистка, известная как доктор Прия, была на восьмом месяце беременности, когда у нее внезапно остановилось сердце.

Индийская актриса, наиболее известная как доктор Прия, внезапно умерла на восьмом месяце беременности. Об этом пишет India Today.

По информации издания, звезда ушла из жизни 31 октября в возрасте 34 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Спасти беременную женщину врачам не удалось, но они спасли ее новорожденного ребенка. Сообщается, что младенец сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Проблем со здоровьем у него не зафиксировали.

У актрисы остались супруг и мама. Актер и коллега Прии Кишор Сатья выразил им свои соболезнования.

«Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери. Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин.

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