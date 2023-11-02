Оценили по достоинству: проекты НМГ завоевали несколько престижных премий «МедиаБренд»

Так, например, в трех номинациях победил проект Пятого канала «Алые паруса».

Сразу несколько престижных наград завоевал наш холдинг в конкурсе «МедиаБренд», в котором отмечают компании за достижения в области маркетинга, продвижения и дизайна. В трех номинациях победил проект Пятого канала «Алые паруса». Также экспертное жюри оценило и работу наших коллег с канала РЕН ТВ. С подробностями — корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Позади — месяцы напряженной работы, громкий успех у зрителей. И вот теперь еще и признание всего профессионального сообщества. На премию «МедиаБренд» за достижения в маркетинге и дизайне в этом году авторы со всей страны прислали почти тысячу промо роликов.

«Алые паруса» от Пятого канала экспертное жюри признало лучшей работой сразу в двух номинациях: первое место за дизайн проекта в digital-среде и за моушен-дизайн. И не менее почетная бронза в номинациях «Лучший проморолик развлекательной программы» и «Лучший постер».

2023-й — год педагога и наставника. Именно эту тему на Пятом канале взяли за основу для оформления трансляции праздника выпускников Санкт-Петербурга. Творческая команда признается: ее вдохновляли картины художников-передвижников и маринистов XIX века. А прийти к победе помогли передовые технологии и смелые эксперименты.

«Процесс сложен тем, что эта сфера, нейросети, только появилась. Мы пробовали разные методы, разные стили генерации. Мы их делали много, один за другим в течение двух или трех месяцев, у нас просто гигабайты материалов. И в итоге пришли к тому, что получилось», — рассказывает начальник службы дизайна Пятого канала Надежда Фильчугова.

Эта премия в медиа-индустрии — все равно что «Оскар» в кино. Только конкуренция здесь еще жестче. Хотя бы потому что за победу сражаются профессионалы из самых разных сфер. Телеканалы, онлайн-кинотеатры, продакшн-компании, интернет-проекты. И по всем этим направлениям в число победителей вошли номинанты от Национальной Медиа Группы. Наряду с Пятым каналом копилку наград пополнил и телеканал РЕН ТВ. Заняв первое место в номинации «Лучшая видеопромокомпания фильма или сериала».

«Это сериал „И снова здравствуйте!“, который был достаточно новым решением для нашего телеканала. И одна из самых приятных номинаций — мы получили первое место за промо „Самая полезная программа“, которая бьет все рекорды в утреннем эфире РЕН ТВ», — рассказывает директор по эфирному продвижению телеканала РЕН ТВ Василий Резниченко.

Но это далеко не все. У РЕН ТВ также два серебра — за «Самое смешное промо» к фильму «Марсианин» и в номинации «Лучший проморолик фильма иностранного производства» — за «Марвел». А также бронза за лучший монтаж. И номинанты, и жюри в один голос говорят: «С каждым годом получить заветную награду становится все сложнее». Ведь профессионализм участников постоянно растет.

«Например, даже региональные телеканалы из небольших городов, как, например, Тобольск делают такое оформление, которое конкурирует с федеральными телеканалами», — рассказывает генеральный директор «МедиаБренд» Регина Юркина.

Не отстают и онлайн-кинотеатры. Художники компьютерной графики доказали — даже титры можно превратить в видео-шедевр. Лучшим в этой категории стал сериал «Библиотекарь» от платформ More.tv и Wink. А за оригинальную идею пригласительных на премьеру — еще одна награда, второе место.

«Когда ты слышишь, что о твоей работе говорят, и когда твою работу обсуждают, это приятно. И ты понимаешь, что есть какой-то посыл, и люди реагируют на это», — говорит художник компьютерной графики Пятого канала Михаил Летов.

Медиа премия — это не только борьба за желанный приз, но еще ценная возможность обменяться опытом, почерпнуть новые идеи. Так что, говорят участники конкурса, независимо от того, кто получил награду в этот раз, в конечном счете в выигрыше оказываются все. И прежде всего зрители.